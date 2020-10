Carlos Queiroz chama Uribe e Luis Díaz à seleção da Colômbia

JN/Agências Hoje às 16:33 Facebook

Matheus Uribe e Luis Díaz, do F. C. Porto, integram a convocatória da seleção da Colômbia, divulgada esta sexta-feira pelo selecionador português Carlos Queiroz, para o arranque da qualificação para o Mundial2022, no Qatar.

A Colômbia inicia a fase sul-americana de qualificação frente à Venezuela, a 9 de outubro, no Metropolitano Roberto Melendez, em Barranquilla, após o que viaja até Santiago do Chile, para defrontar a seleção chilena no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, a 13.

Ainda antes do fim do ano, a seleção orientada por Carlos Queiroz cumpre mais dois jogos da fase de qualificação para o Mundial2022, na receção ao Uruguai, em 12 de novembro, e na deslocação ao Equador, em 17 do mesmo mês.