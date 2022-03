Carlos Queiroz deixa Egito e Colômbia falha mundial

A derrota diante do Senegal e a consequente eliminação do Mundial do Catar levou Carlos Queiroz a pedir a demissão. A Colômbia de Matheus Uribe e James Rodríguez venceu a Venezuela (1-0), mas também falha competição, algo que não sucedia desde 2010.

"É hora de deixar a liderança do Egito. O meu sonho era levar a equipa ao mundial, mas o jogo acabou. Infelizmente falhámos, e não há muito mais a dizer", referiu o técnico luso no rescaldo do embate com o Senegal, na última terça-feira, duelo que perdeu no desempate por penalidades (3-1). O encontro ficou marcado pelo comportamento hostil dos adeptos dos "leões de Teranga" que lançaram feixes de laser sobre os egípcios, durante o jogo. Um incidente que motivou uma queixa da federação do Egito à FIFA.



Por outro lado, quem também fica de fora da prova é a Colômbia. A seleção do portista Matheus Uribe, triunfou na Venezuela (1-0), com golo de James Rodríguez. A vitória revelou-se no entanto insuficiente para selar o quinto lugar e a equipa falha a competição pela primeira vez desde 2010, já que atingiu os quartos-de-final, em 2014, e os oitavos de final, em 2018.

Além da Colômbia também o Chile não conseguiu o apuramento. O Peru apurou-se para o play-off, enquanto o Brasil, Argentina, Uruguai e Equador já tinham confirmado as quatro vagas de qualificação direta.