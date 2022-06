Carlos Queiroz é o principal candidato à seleção egípcia dois meses após ser saído

Dois meses após ser saído da seleção do Egito, Carlos Queiroz é o principal candidato a ocupar a vaga de selecionador, devido ao afastamento de Ehab Galal, seu sucessor no cargo.

"Não falo com o Queiroz desde que deixou a seleção, mas é um dos principais candidatos a treinar o Egito. Não vou revelar os nomes dos outros candidatos porque ainda estamos em negociações", revelou Hazem Emam, dirigente da federação egípcia de futebol.

Segundo Emam uma das razões que levou ao divórcio entre as duas partes foi a falta de paciência dos adeptos para uma abordagem mais defensiva por parte de Carlos Queiroz. "Respeito muito o Carlos Queiroz e o trabalho que ele fez com a seleção do Egito. Sei que os adeptos o criticaram por causa da abordagem defensiva que tinha, mas era difícil jogar como eles queriam", explicou.

O treinador português passou as últimas duas temporadas na seleção do Egito, onde conquistou dez vitórias, em 19 jogos disputados. Nos 40 anos como técnico passou pelas camadas jovens de Portugal - tendo chegado à Seleção principal - Sporting, Emirados Árabes Unidos, Real Madrid, Manchester United (adjunto), Irão e Colômbia.