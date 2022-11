Carlos Queiroz e Taremi em ação no segundo dia do Mundial

JN Hoje às 10:05 Facebook

O Irão-Inglaterra abre as hostilidades do Grupo B, antes de um Senegal-Países Baixos que fecha a jornada inaugural do Grupo A. Gareth Bale também vai a jogo.

O segundo dos 28 dias que vão fazer a história do 22.º Campeonato do Mundo de futebol começa às 13 horas desta segunda-feira, com a estreia de uma das seleções apontadas como candidata a chegar às fases adiantadas da competição.

Mesmo com alguma contestação em cima e muita pressão sobre o selecionador Gareth Southgate, a Inglaterra apresenta argumentos de peso no Catar e vai tentar mostrá-los frente ao Irão (13 horas, Sport TV1), comandado por Carlos Queiroz e liderado pelo portista Mehdi Taremi no relvado, no jogo de abertura do Grupo B.

Os iranianos apresentam-se no Mundial 2022 numa altura de grande convulsão social no país, devido à revolta popular, a envolver milhões de pessoas, contra o tratamento dispensado às mulheres, depois da morte de Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos, que se recusou a usar o véu islâmico. Vários jogadores da seleção iraniana juntaram-se aos protestos e em cima da mesa está a hipótese de não cantarem o hino durante a cerimónia protocolar que antecede o início do jogo.

Às 16 horas, também com transmissão na Sport TV1, é a vez de os Países Baixos se estrearem frente ao Senegal, no segundo jogo do Grupo A. Depois da vitória do Equador sobre o Catar (0-2), as duas seleções procuram não deixar fugir os equatorianos e não perderem terreno logo na ronda inaugural.

Comandados por Louis Van Gaal, o mítico técnico que se retirará após a competição, os neerlandeses apresentam-se com algum favoritismo perante os campeões africanos, desfalcados da grande estrela, Sadio Mané, dispensado devido a lesão.

O terceiro dos três jogos de hoje está marcado para o Estádio Ahmed bin Ali Stadium, em Al-Rayyan, a partir das 19 horas (RTP 1) e assinala o regresso do País de Gales à fase final de um Mundial, 64 anos depois da última presença. Por isso, é também a estreia de Gareth Bale na competição.

Pela frente os galeses terão os Estados Unidos, que se apresentam no Catar talvez com a geração de jogadores mais prometedora da história futebolística do país, destacando-se nomes como Sergiño Dest (AC Milan), Joe Scally (Monchegladbach), Tyler Adams (Leeds United), Brenden Aaronson (Leeds United), Giovanni Reyna (Dortmund) e Pulisic (Chelsea).