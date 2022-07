Carlos Queiroz nomeado para melhor treinador do ano em África

JN Hoje às 18:19 Facebook

Carlos Queiroz, que conduziu a seleção do Egito à final da Taça das Confederações Africanas, incorpora a lista final para o prémio de melhor treinador do ano no continente africano.

O treinador português, Carlos Queiroz, tem a concorrência de Aliou Cisé (Senegal) e Walid Regragui (Wydad Athletic Club) para o prémio de melhor treinador do ano em África.

Quanto à distinção de melhor jogador será disputada por Mo Salah (Liverpool), Sadio Mané (Bayern de Munique) e Edouard Mendy (Chelsea).

Mejbri, Karim Jonaté e Pape Matar Sarr discutem o prémio de melhor jovem, enquanto o de melhor jogadora tem Asisat Oshoala, Ajara Nchout Njoya e Grace Chanda como finalistas.

Os vencedores serão conhecidos numa gala que decorrerá, no dia 21 de julho, em Marrocos.