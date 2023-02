Carlos Queiroz oficializado como novo selecionador do Catar

JN Hoje às 15:54 Facebook

Depois de ter orientado o Irão no Campeonato do Mundo, Carlos Queiroz foi anunciado como novo selecionador do Catar, país que recebeu o último Mundial.

Aos 69 anos, Carlos Queiroz é o novo selecionador do Catar, seleção da confederação asiática, que recebeu a mais recente edição do Campeonato do Mundo de futebol, entre os meses de novembro e dezembro do ano passado.

O treinador português sucede ao espanhol Félix Sanchez, que comandava a seleção principal catari desde 2017.

Carlos Queiroz esteve no último Mundial ao serviço do Irão, que conduziu ao terceiro lugar do Grupo B, atrás de Inglaterra e Estados Unidos da América, falhando, desta forma, o apuramento para os oitavos de final.

Dono de um currículo vasto, o técnico português já assumiu o papel de selecionador nacional em países como os Emirados Árabes Unidos, a África do Sul, Portugal, o Irão, a Colômbia e o Egito.