Carlos Sainz Jr. conquista a primeira vitória na Fórmula 1

O piloto espanhol da Ferrari fez história em Silverstone num Grande Prémio marcado pela espetacularidade e um grave acidente.

Carlos Sainz Jr, venceu, este domingo, o Grande Prémio da Grã-Bretanha, conquistando a primeira vitória na Fórmula 1. O piloto espanhol saiu da pole-position e acabou a corrida no mesmo primeiro lugar.

"Não sei o que dizer. É um dia muito especial, que nunca irei esquecer", disse o piloto da Ferrari, após a corrida no circuito de Silverstone.

As últimas voltas ficaram marcadas pela luta entre Sergio Pérez (Red Bull), Lewis Hamilton (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari), que se foram ultrapassando e trocando posições praticamente até à última curva, com o monegasco da Ferrari a ficar fora do pódio.

Este grande prémio ficou ainda marcado pelo grave acidente logo no início, que obrigou à repetição da largada. O Alfa Romeo de Guanyu Zhou virou-se de cabeça para baixo e acabou projetado para lá do muro de pneus. A organização da corrida informou mais tarde que o piloto chinês, transportado para o hospital, está consciente e livre de perigo.