Carlos Vinícius pode seguir para Liverpool no verão

A imprensa espanhola avança que o Liverpool está interessado em contratar Carlos Vinicius ao Benfica no final da época

Carlos Vinicius está há menos de um ano no Benfica e pode juntar-se aos campeões europeus no final da temporada para colmatar uma possível saída de Roberto Firmino.

Segundo o jornal "As", os olheiros do Liverpool têm seguido o avançado do Benfica devido às boas exibições esta época. Os responsáveis pelo clube inglês veem Vinicius como um bom substituto para uma eventual saída de Firmino.

A cláusula de rescisão do jogador está fixada nos 100 milhões de euros, mas a mesma fonte revela que o Benfica pode estar disposto a negociar por 60 milhões de euros.

O clube pagou cerca de 17 milhões ao Nápoles pela sua contratação no início da época. Se o negócio se confirmar por estes valores, os encarnados podem quase quadruplicar o investimento.

Carlos Vinicius já leva 19 golos em todas as competições Foto: Filipe Amorim / Global Imagens

Carlos Vinicius já leva 19 golos e 12 assistências em 30 jogos e é o segundo melhor marcador da equipa, atrás de Pizzi que já marcou por 22 vezes esta temporada.

O brasileiro chegou a Portugal para jogar no Real SC, proveniente do Grémio Anápolis. Depois de um ano, onde marcou 20 golos, foi contratado pelo Nápoles, mas imediatamente emprestado ao Rio Ave.

Marcou 14 golos e fez duas assistências em meia época e as boas exibições fizeram com que o Mónaco garantisse o seu empréstimo até ao final da temporada.

Sem muito sucesso em França, onde só marcou dois golos, foi contratado pelo Benfica a troco de 17 milhões de euros.