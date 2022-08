Carmo espreita onze do F. C. Porto para fechar registo inédito

Nuno A. Amaral Hoje às 22:42 Facebook

Central Carmo sem minutos nos primeiros cinco jogos da época, algo nunca visto entre os reforços mais caros no Dragão.

A derrota em Vila do Conde vai provocar mexidas na equipa portista para o jogo do próximo sábado à noite com o Gil Vicente, em Barcelos, uma das quais poderá abrir caminho à estreia de David Carmo.

O central está à espreita da titularidade, ao que tudo indica no lugar que tem sido de Marcano, depois de ter ficado fora do onze nos cinco jogos oficiais desta época: cumpriu castigo nos dois primeiros, diante de Tondela e Marítimo, devido a uma expulsão a fechar a temporada passada, ainda ao serviço do Braga, e não saiu do banco nos três seguintes, frente a Vizela, Sporting e Rio Ave, por opção.