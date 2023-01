Carmo, Saint-Juste e João Victor ainda não deram retorno

Trio de centrais tem a segunda parte da temporada para mostrar que os milhões investidos valeram a pena

David Carmo e Saint-Juste são os casos mais gritantes de jogadores que estão longe de corresponder aos investimentos feitos por F. C. Porto e Sporting, respetivamente. Quer os 20 milhões de euros pagos pelos dragões, quer os 9,5 milhões de euros investidos pelos leões, estão longe de ter começado a dar retorno.

Nem um, nem outro, conseguiu convencer, pelo que as dificuldades em arranjar alternativas fiáveis para o eixo das duas defesas se mantêm. No F. C. Porto, Bruno Costa deverá aproveitar para sair à procura de mais tempo de utilização.