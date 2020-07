Carole Costa assina pelo Benfica até 2022

JN/Agências Hoje às 16:58 Facebook

O Benfica anunciou esta quarta-feira a contratação da internacional portuguesa Carole Costa para as duas próximas épocas, depois de três temporadas no Sporting.

"Carole Costa, internacional portuguesa de 30 anos, é o mais recente reforço da equipa feminina de futebol do Benfica. A defesa-central, que assinou por duas temporadas, garantiu que a sua experiência vai ajudar o coletivo a alcançar os objetivos na nova época", avançaram as águias no site oficial.

A defesa, habitual titular na equipa leonina, entrou no Sporting em 2017/18, na segunda época após a criação da equipa, e conquistou pelas leoas uma Liga, uma Supertaça e uma Taça de Portugal.

A entrada de Carole Costa no Benfica, treinado pelo ex-futebolista Luís Andrade, acontece após a saída das águias de Raquel Infante, num plantel que mantém Sílvia Rebelo, todas centrais internacionais portuguesas.

"Jogámos muito tempo juntas [com Sílvia Rebelo], se calhar até vai ser uma mais-valia porque já nos conhecemos muito bem. Vai ser um prazer voltar a jogar com ela e com as minhas novas colegas, obviamente. Estou muito contente por estar aqui, é um orgulho enorme representar o Benfica", disse Carole Costa à BTV.

A equipa feminina do Benfica regressa esta quarta-feira ao trabalho para a época 2020/21 com os habituais testes físicos e exames médicos, após uma época que foi inicialmente suspensa e depois cancelada, devido à covid-19, mas na qual as águias ainda venceram a Supertaça.