Carraça: "Considero-me um jogador muito aguerrido"

O reforço do F. C. Porto espera poder ajudar a equipa a "ganhar mais títulos" e salienta que "é um orgulho" representar o clube azul e branco.

O F. C. Porto apresentou, esta quarta-feira, o primeiro reforço para a época 2020/21: Carraça. O jogador destacou a satisfação por representar os campeões nacionais e espera ajudar a equipa a ganhar títulos.

"É um orgulho enorme poder representar um clube como o F. C. Porto, com a história do F. C. Porto. Qualquer jogador sonha jogar num clube como este, um clube vencedor. Estou muito feliz por vestir esta camisola. Os meus objetivos passam por fazer o maior número de jogos e ajudar a equipa a ganhar. Coletivamente, é ganhar mais títulos ainda", começou por dizer aos meios oficiais do clube, prometendo "dar a vida dentro de campo".

"Considero-me um jogador muito aguerrido, um jogador que dá a vida dentro do campo. Tenho as minhas qualidades e vou ajudar o F. C. Porto a conquistar ainda mais troféus. Para mim é um orgulho enorme representar este clube e poder jogar neste estádio. Já defrontei o F. C. Porto e é arrepiante jogar aqui. Agora, com os adeptos do meu lado, vai ser ainda melhor", concluiu.

Rui Filipe Caetano Moura, mais conhecido por Carraça, assinou um contrato com os dragões válido até 2024. O lateral fez praticamente toda a carreira no Boavista, tendo jogado por empréstimo no Tondela (2014/15) e Santa Clara (2015/16). Na última época, disputou 31 jogos e marcou dois golos pelos axadrezados.

Com Tomás Esteves e Corona no mercado, os campeões nacionais asseguraram assim uma alternativa a Manafá para a lateral direita, a baixo custo e com bom conhecimento da Liga.