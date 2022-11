Carrasco da Argentina jogou no Beira-Mar e no Mafra

Saleh Al Shehri pode ser pouco conhecido no futebol internacional, mas deu-se a conhecer ao Mundo ao ter marcado o primeiro golo da vitória da Arábia Saudita diante da Argentina. O avançado jogou em Portugal, ao serviço do Mafra e do Beira-Mar.

A vitória da Arábia Saudita frente à Argentina (2-1) no Mundial 2022 surpreendeu a maioria dos adeptos de futebol, mas o triunfo saudita tem ligações a Portugal. Saleh Al Shehri marcou o primeiro golo da seleção árabe, que mais tarde viria a completar a reviravolta diante da formação "albiceleste".

Embora pouco conhecido no futebol internacional, Al Shehri jogou em Portugal durante duas temporadas. Competiu em 2011 ao serviço do Mafra, na altura na segunda divisão B e na época seguinte transferiu-se para a Liga para representar o Beira-Mar, tendo descido à Liga 2.

Após um período afastado dos relvados, regressou à competição em outubro com o Al Hilal. O percurso no desporto foi de altos e baixos, com passagens em divisões inferiores mas agora chegou ao êxtase futebolístico, ao marcar um golo histórico pelo seu país.