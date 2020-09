Carreño-Busta ficou chocado com desclassificação de Djokovic

JN/Agências Hoje às 00:09 Facebook

O tenista espanhol Pablo Carreño-Busta confessou que ficou um pouco chocado com a desqualificação do sérvio Novak Djokovic no US Open, por acertar com uma bola numa juiz de linha, mas afirmou que "regras, são regras".

"Foi um pouco chocante, não?", disse, em conferência de imprensa o 27.º jogador mundial, depois de receber o passaporte para os quartos de final, num jogo que liderava por 6-5, com um 'break' de avanço, no primeiro set.

Precisamente depois de ficar em desvantagem, num primeiro parcial em que havia desperdiçado três 'set points' consecutivos no 10.º jogo, Djokovic acertou com uma bola numa juiz de linha e foi desqualificado, de nada lhe valendo um pedido de desculpas.

"Se foi uma decisão justa? Bem, regras, são regras. O árbitro e o supervisor fizeram o que deviam, mas não é fácil fazê-lo", afirmou o tenista espanhol, que, em 2017, foi semi-finalista do Grand Slam norte-americano.

A desqualificação de Djokovic, que abandonou Flushing Meadows sem falar aos jornalistas, não é habitual, pelos motivos que foi, mas já tem precedentes no circuito.

Em 2017, aconteceu ao canadiano Denis Shapovalov, que num jogo da Taça Davis acertou com a bola na cara do árbitro de cadeira, e, em 1995, ao inglês Tim Henman, que, em Wimbledon, acertou com a bola na cabeça de um apanha-bolas num jogo de pares.

O sérvio sofreu, assim, a primeira derrota do ano, após um perfeito 26-0, caindo pelo segundo ano consecutivo na quarta ronda do US Open, um ano depois de ter sido afastado na mesma fase pelo suíço Stan Wawrinka, ao desistir, lesionado no ombro esquerdo, quando perdia por 6-4, 7-5 e 2-1.

O líder do ranking era o grande favorito a um quarto triunfo na prova, depois de 2011, 2015 e 2018, até pelas várias ausências, nomeadamente do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal.

No outro encontro do dia, o alemão Alexander Zverer, quinto cabeça de série, qualificou-se pela primeira vez para os quartos de final ao bater o espanhol Alejandro Davidovich Fokina.

O sétimo jogador mundial, que nunca tinha passado dos "oitavos" em Flushing Meadows, superou Fokina, 99.º ATP, em três sets, pelos parciais de 6-2, 6-2 e 6-1, num embate que durou apenas uma hora e 34 minutos.