Carro com a família de Sérgio Conceição atacado à saída do Dragão

João Faria e Tiago Rodrigues Alves Hoje às 09:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A mulher e dois dos filhos do treinador do F.C. Porto encontravam-se na viatura, que foi alvo de tentativa de apedrejamento por um grupo de adeptos, não identificado. Não houve feridos, nem danos materiais.

O carro onde seguia a mulher do treinador do F.C. Porto e dois dos filhos de Sérgio Conceição foi alvo, na noite desta terça-feira, de tentativa de apedrejamento, à saída do Estádio do Dragão, após o jogo dos portistas frente ao Club Brugge, para a Liga dos Campeões, que a equipa belga venceu por 4-0.

Liliana Conceição, esposa do técnico, deixou o recinto na companhia dos filhos Rodrigo (22 anos) e José (sete) e, nas imediações do Museu do F.C. Porto, um grupo tentou apedrejar o veículo.

PUB

O ataque deixou a família do técnico apavorada. A Polícia confirma ter havido uma "tentativa de apedrejamento" de um carro, junto ao recinto portista, mas, ao JN, fonte policial adiantou não ter tido conhecimento de feridos, nem de danos materiais.

O JN procurou obter uma reação do F.C. Porto, mas não obteve resposta.

De salientar que após o final do jogo, o treinador dos campeões nacionais foi aplaudido pelos portistas.

Na newsletters "Dragões Diário", divulgada nesta quarta-feira, o clube nada refere em relação ao sucedido com a família do técnico. Já sobre a goleada sofrida frente à equipa belga, a publicação realça que como há uma semana, em Madrid, "perderam de forma flagrantemente injusta". Mais à frente, acrescenta que "a ambição na prova, contudo, não esmorece".