Carro invade Estádio da Luz e condutor é detido

Luís Antunes Hoje às 19:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem foi esta terça-feira detido por entrar com a viatura no Estádio da Luz e circundar o relvado. Agente da PSP chamado ao local teve que partir vidro da viatura para retirar o indivíduo e sofreu ferimentos.

A situação é no mínimo bizarra. Um automóvel entrou esta terça-feira na garagem do Estádio da Luz e aproveitou o facto de os portões para a zona do relvado estarem abertos - devido à colocação dos painéis de publicidade do jogo da Liga Europa - e entrou naquele espaço. Fonte do clube defende que a viatura não entrou no relvado, mas o JN sabe que circundou o tapete verde e voltou a sair pelo mesmo portão.

O automobilista não conseguiu já sair do recinto, uma vez que os portões exteriores foram fechados, e recusou-se a sair da viatura quando abordado pela segurança

A PSP foi então chamada ao local e teve mesmo que partir um dos vidros da viatura para retirar o condutor posteriormente detido. A ação acabou por motivar ferimentos no agente da autoridade.