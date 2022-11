Carros incendiados e confrontos em Bruxelas durante jogo com Marrocos

JN Hoje às 18:26 Facebook

Adeptos belgas e marroquinos envolveram-se em confrontos no centro da capital belga durante o encontro entre as duas seleções, que terminou com vitória de Marrocos por 2-0.

O centro da cidade de Bruxelas foi alvo de uma verdadeira batalha campal entre adeptos de Bélgica e Marrocos durante o jogo entre os dois países no Mundial do Catar. Antes do apito inicial, foi lançado fogo-de-artifício e durante o encontro foram vários os acontecimentos na capital belga.

A polícia de choque foi obrigada a intervir já que durante o encontro, segundo a RTBF, foram lançados artefactos pirotécnicos contra adeptos. Também há imagens de carros virados ao contrário, enquanto foi posto fogo em outros veículos e motociclos.

O presidente da câmara de Bruxelas aconselhou os adeptos a não se dirigirem ao centro da cidade e condenou "os incidentes", acrescentado que a polícia "atuou de forma dura".

Marrocos acabou por bater a Bélgica por 2-0 no Catar, ocupando neste momento o segundo posto, com os mesmos pontos da líder Croácia e mais um do que os belgas.