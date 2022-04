Cartão branco para treinadores que acalmaram os ânimos nas bancadas

JN Hoje às 18:54 Facebook

Na final da Liga de Ouro do torneio interassociações de sub-16, de futebol de 9, em futebol feminino, o grande vencedor foi o fair-play.

No Estádio Municipal de Fornos de Algodres, as seleções de Braga e Setúbal lutavam pelo título de campeãs, objetivo mútuo que aqueceu as bancadas, cenário habitual neste tipo de situações.

Só que, desta vez, nem toda a gente ficou indiferente ao que vinha do lado de fora das quatro linhas. Os treinadores das duas seleções, Joana Carvalho e Pedro Valente, acabaram por interpelar os pais das suas atletas para manterem a calma, para que o jogo pudesse prosseguir sem problemas.

A atitude dos dois selecionadores valeu-lhes um cartão branco, símbolo de atitudes de desportivismo e fair-play, exibido pela árbitra, Bárbara Peixoto, no intervalo da partida.

A final, apenas decidida nas grandes penalidades, foi ganha pela seleção de Braga. Um pormenor quando em causa está a formação de jovens, desportistas e cidadãos, que devem ter como meta tornarem-se competidores saudáveis.