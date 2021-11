Cartão do adepto condenado à morte três meses após nascer

João Faria Hoje às 21:20 Facebook

Parlamento aprova revogação de medida, que arrancou no verão. Abstenção de PS e PSD à proposta da Iniciativa Liberal.

O príncípio do fim para o cartão do adepto. O projeto de lei proposto pela Iniciativa Liberal para revogar aquele documento foi aprovado pelo Parlamento, em sessão plenária, na Assembleia da República, cerca de três meses após a implementação efetiva. No entanto será preciso esperar pela respetiva votação na especialidade.

A votação, que contou com 202 deputados inscritos, teve a abstenção de PSD e PS, à exceção dos socialistas Pedro Bacelar de Vasconcelos, Isabel Moreira, Rosário Gamboa, Tiago Barbosa Ribeiro, André Pinotes Batista, Joana Lima, Carlos Braz e Constança Urbano de Sousa, que votaram a favor, assim como os restantes partidos.