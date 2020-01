Carter desfaz sonho do Canelas e apura Ac. Viseu para as "meias"

Hoje às 22:13 Facebook

Pela primeira vez, o Académico de Viseu garantiu a presença nas meias-finais da Taça de Portugal, ao derrotar o Canelas 2010, por 1-0, no estádio do Fontelo, com um golo de Anthony Carter, aos 90+2 minutos.

A equipa gaiense sonhou com a possibilidade de defrontar o F. C. Porto na próxima fase da prova Rainha, teve algumas oportunidades para marcar, mas o triunfo sorriu aos viseenses já para lá do tempo regulamentar e serão eles a disputar com os azuis e brancos a vaga na final da competição.

As meias-finais estão agendadas para os dias 5 e 12 de fevereiro, primeiro na cidade dos Viriatos e depois na Invicta.

Na outra semifinal estão Benfica e Famalicão, com as águias a receberem os minhotos e jogarem fora na segunda mão.