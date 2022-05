Cartões de sócio do Atlético de Madrid vão ter a imagem de Paulo Futre

Rita Sousa Hoje às 20:11 Facebook

Antigo jogador dos colchoneros mostrou-se emocionado pela homenagem do clube.

O Atlético de Madrid anunciou, nesta quarta-feira, que todos os cartões de sócio para a temporada 2022/23 vão ter a imagem de Paulo Futre, homenageando o ex-internacional português, uma lenda do clube espanhol.

Formado no Sporting, Futre chegou ao Atlético Madrid em 1987 proveniente do F. C. Porto saindo em 1992 para ingressar no Benfica. Fez um total de 215 jogos e marcou 51 golos com a camisola rojiblanca. Conquistou duas Taças do Rei, em 1991 e 1992. Regressou ao Atlético no último ano da carreira, em 1998, para disputar dez jogos antes de se despedir dos relvados pelo Yokohama Flugels, do Japão.

O ex-jogador nacional reagiu nas redes sociais ao tributo, expressando o quão grato está por este momento.

"Não tenho palavras. Estou emocionado. É fantástico. As minhas grandes homenagens têm sido feitas pelo Atlético de Madrid. 130.000 pessoas, colchoneros puros, que vão ter este cartão, que parece só um cartão, mas para nós, neste caso para mim, é bem mais. Não há dinheiro no mundo que possa pagar isto que tenho na minha mão. Não há nada que me faça mais feliz neste momento", disse Futre.

O Atlético de Madrid divulgou, também, nas redes sociais que Futre foi um dos jogadores mais marcantes.

"Um dos jogadores que mais impressão deixou nos nossos adeptos será a imagem do novo cartão... A sua qualidade, golos e assistências fizeram do astro português um dos jogadores mais desejados e acarinhados dos nossos adeptos",

A escolha da fotografia do português foi anunciada pelo próprio clube, esta quarta-feira, que decidiu prestar tributo ao seu lendário avançado.

"Tenho essa foto nas redes sociais, porque é puro, eu em movimento, a festejar, mas também pela camisola e os calções, porque sou eu e o Atlético, puro e duro", disse Paulo Futre sobre a sua imagem eleita para ilustrar o cartão de sócio do Atlético de Madrid da próxima época.

Para além dos cartões, Futre também tem uma placa de homenagem no Estádio Wanda Metropolitano, inaugurado em 2017, a reconhecer os mais de cem jogos realizados pelo clube.

Futre sucederá, assim, num lugar que foi ocupado, nos últimos anos, por antigas figuras rojiblancas como José Eulogio Gárate (ex-avançado), Luis Aragonés (ex-jogador e treinador) e Adelardo Rodríguez (atleta com mais jogos pelo emblema), por ser "um dos antigos jogadores que deixou grande impressão nos adeptos" espanhóis.