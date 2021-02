Carvalhal: "A segunda parte foi inteiramente nossa"

JN Ontem às 22:53 Facebook

Carlos Carvalhal, treinador do S. C. Braga, lamentou a lesão de David Carmo e considerou que a equipa foi superior no segundo tempo, mais ainda após as duas expulsões no F. C. Porto, numa partida da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, que terminou com uma igualdade (1-1).

"O que mais se lamenta desta noite. Preteria bem uma vitória num jogo para que um jogador meu não fosse lesionado gravemente, como já foi o Iuri, do Moura e agora o Carmo. Todas as lesões de cariz traumático são coisas que não conseguimos controlar. Não tenho mais informações para dar neste momento, mas estamos todos evidentemente muito preocupados", começou por referir o treinador dos minhotos, antes de seguir para a análise ao jogo.

Quando ao encontro, Carlos Carvalhal considera que o S .C. Braga foi superior no segundo tempo. "Complicado o jogo da nossa parte não foi. Tentámos fazer o nosso jogo. Uma primeira parte dividida, o F. C. Porto acaba por ter felicidade na forma como consegue fazer o golo. A segunda parte foi inteiramente nossa. Com onze contra onze e evidentemente, com as expulsões ficámos mais por cima do jogo e fizemos o que tínhamos a fazer. Fomos à volta e conseguimos fazer o 1-1, tivemos uma ou outra situação, foi pena não termos conseguido ganhar vantagem", salientou.

E prosseguiu: "Este é um jogo de duas partes. A primeira terminou, estamos dentro do que era expectável que nada se iria resolver hoje [quarta-feira], estamos dentro das possibilidades de chegarmos à final da Taça e ainda temos a segunda mão desta meia-final no Dragão".

O treinador escusou-se a comentar as expulsões dos jogadores do F. C. Porto.

Do lado dos dragões, ninguém falou na "flash-interview".