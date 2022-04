Carvalhal abre a porta a mexidas no onze: "Pode haver uma ou outra"

JN Hoje às 16:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Técnico do Braga antevê um encontro difícil com o Vizela e assegura que as atenções só voltam à Liga Europa depois da partida de domingo.

Na antevisão do encontro entre Vizela e Braga (20h30, domingo, SportTV1), o técnico dos bracarenses Carlos Carvalhal assumiu que poderia realizar algumas mexidas depois do embate de quinta-feira da Liga Europa com o Rangers, que os arsenalistas venceram por 1-0.

"Vamos com tudo para o jogo com o Vizela e depois abordaremos o outro, que é na quinta-feira. Vamos analisar quem são os jogadores que estão em melhores condições, pode haver uma ou outra mexida, mas vamos apresentar o melhor 'onze' amanhã [domingo]", explicou, antevendo as dificuldades que os comandados de Álvaro Pacheco lhe colocarão.

""Espero um Vizela competitivo, muito à imagem do seu treinador, organizado e ousado, que gosta de jogar bom futebol", atirou ainda.

O Braga entra, 4.º classificado, entra em campo sabendo que vencer o distancia do Gil Vicente, enquanto o Vizela, no 13.º posto, quererá pontuar para se manter longe dos lugares de despromoção.