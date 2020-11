Carvalhal admite gestão em Leicester: "Os jogadores não são máquinas"

João Faria, enviado especial a Leicester (Inglaterra) Hoje às 21:58 Facebook

O S. C. Braga defronta o Leicester esta quinta-feira (20 horas), em Inglaterra, num jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa. No domingo, volta ao ativo, frente ao Benfica, no Estádio da Luz, para o campeonato. Carlos Carvalhal admite que está praticamente obrigado a fazer alguma gestão no onze que avançará contra o Leicester para evitar males maiores no futuro.

"Temos estado muito bem. Mas temos de olhar para um todo, em cada jogo fazemos uma avaliação com o departamento médico. Há fatores de análise que detetam fadiga, e isso é mensurável, e analisar cada caso. É expectável que surjam algumas alterações, pois os jogadores não são máquinas, não queremos lesões e não queremos jogadores a jogar com fadiga. Vamos apresentar os mais frescos. Para além das mexidas forçadas, faremos mais algumas alterações no onze para amanhã, isto com vista a sermos competitivos mas também a salvaguardar lesão de alguém em que a campainha possa estar a soar", afirmou o treinador dos arsenalistas, esta quarta-feira, na vídeoconferência de lançamento do jogo com o Leicester.

No que toca a mexidas forçadas, Fransérgio, que testou positivo à covid-19, e Ricardo Horta, com uma lesão muscular que dificilmente lhe permitirá ser opção contra o Benfica, são as baixas mais mediáticas e mereceram palavras de Carvalhal.

"Lamentar as duas ausências por razões diferentes. A situação do Fransérgio é nova para nós mas não é inesperada, pela forma como a pandemia está no mundo inteiro. Lamento muito, mas temos outros disponíveis para o jogo", explicou o treinador.

Apesar de o quadro não ser o mais animador, Carvalhal prometeu um S. C. Braga "destemido a lutar pelos três pontos" contra um Leicester que, considera, "pode vir a ser campeão" inglês num futuro próximo. "Temos aqui uma empreitada dificílima. Temos uma pequena percentagem de sairmos vitoriosos e vamos agarrá-la com todas as forças para conquistar os três pontos", rematou.