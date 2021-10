Carvalhal: "Apuramento vai ser discutido até ao último segundo"

João Faria, em Razgrad Hoje às 17:50 Facebook

O treinador do Braga retira alguma pressão, em relação ao jogo com o Ludogorets para a Liga Europa, mas diz pretender matar o "borrego" frente aos búlgaros.

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, acredita que a qualificação para os oitavos de final da Liga Europa de futebol apenas será decidida na última jornada da fase de grupos da competição.

"Já tivemos um acidente de percurso [derrota com o Estrela Vermelha], mas isso não significa nada. Vencemos depois do Midtjylland e há ainda muitos pontos por disputar. Este é um grupo para discutir até ao último segundo e esperemos que seja o Braga a ficar em primeiro", disse, nesta quarta-feira, o técnico da equipa minhota, na antevisão do jogo desta quinta-feira (17.45 horas, SIC e Sport TV1), da terceira jornada da prova.

Depois de há quatro anos ter empatado a um golo em Razgrad, com este mesmo adversário e perdido em casa (0-2), o Braga vai tentar ganhar, para se aproximar do objetivo de apuramento e quebrar novo enguiço. "O Braga nunca venceu uma equipa búlgara. Vamos tentar matar o borrego", adiantou Carlos Carvalhal, reconhecendo que "num grupo equilibrado, todos os jogos são importantes".

De igual modo presente na conferência de imprensa, Ricardo Horta mostrou-se confiante: "Sinto a equipa muito preparada para este jogo. Queremos o primeiro lugar e é fundamental vencer aqui", disse o capitão do Braga.

Perto de estabelecer novo máximo de golos no Braga, Ricardo Horta sorri face à possibilidade, mas tenta colocar a tónica nos planos coletivos. "Tento não pensar muito nisso. Importante é a equipa e tentar vencer", realçou.