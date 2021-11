Carvalhal: "Buscas? Desvalorizamos completamente"

João Faria, em Herning Hoje às 17:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Na antevisão ao jogo com o Midtjylland para a Liga Europa, o treinador dos bracarenses comentou as buscas à SAD, classificando a investigação como "normal".

Carlos Carvalhal disse, nesta quarta-feira, que as buscas à SAD do Sporting de Braga, que decorrem ao longo deste dia, não mexeram com o grupo de trabalho que orienta.

"Temos de as desvalorizar. Os investigadores foram a vários clubes e nem sequer sabemos em que se situam. É um assunto que está no vazio e que não tem correspondência para o grupo. É uma investigação normal, que desvalorizamos completamente. Estamos focados, sim, é o nosso jogo e em procurar vencer", disse o técnico do Braga, na antevisão do jogo desta quinta-feira (17.45 horas, SIC/SportTV1), com o Midtjylland, da quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol.

"Temos de estar no nosso melhor nível, para conseguir vencer. Mas reconheço que temos capacidade para ferir qualquer adversário", realçou Carlos Carvalhal.

Apesar de o Braga precisar apenas de um ponto para se apurar para os 16 avos de final, o foco está na passagem direta aos oitavos, tendo o treinador do Braga assegurado que o pensamento está na conquista dos três pontos. "Não estamos focados no empate, vimos com respeito pelo adversário, mas com vontade de levar os três pontos daqui", evidenciou.

Carlos Carvalhal revelou que Tiago Sá e Bruno Rodrigues serão titulares neste jogo. O próprio Tiago Sá, igualmente presente na antevisão da partida, mostrou-se "pronto" para jogar. "Trabalho sempre para estar pronto. O que tenho feito demonstra isso", disse o guarda-redes português que substituirá Matheus, dado que o habitual titular não foi convocado, devido a questões familiares.

PUB

"Já ando aqui há algum tempo e isso também se vê dentro de campo", frisou Tiago Sá, enquanto Carlos Carvalhal assegurava ter "total confiança" na aposta que vai fazer para a baliza.