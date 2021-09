Carvalhal e a estreia do Braga: "Gostamos de grandes desafios"

João Faria, em Belgrado Hoje às 17:47 Facebook

O treinador do Sporting de Braga quer vencer o Estrela Vermelha e entrar da melhor maneira na fase de grupos da Liga Europa. Sintonia com as críticas do presidente à exibição da equipa frente ao Paços de Ferreira.

O Braga está preparado para responder à altura, no arranque da segunda competição europeia de clubes. Após dois empates sem golos na Liga portuguesa e sobretudo com uma atuação apagada no Estádio Capital do Móvel no último sábado, a equipa está disposta a mostrar mais e melhor, correspondendo ao apelo presidencial, deixado à partida da equipa, para a Sérvia.

"Concordo em absoluto com o que disse o presidente António Salvador. O que se passou em Paços foi um oásis na minha passagem pelo Braga. Esperemos mostrar neste jogo uma atitude competitiva forte", disse o técnico Carlos Carvalhal, nesta quarta-feira, na antevisão do jogo de quinta-feira (17.45 horas, SIC, SportTV1), da primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

"Não entramos em nenhuma competição para empatar. Vamos tentar vencer, sabendo que o Estrela Vermelha não perde em casa há 46 jogos e a última derrota foi em 2019, com o Bayern", fez notar o técnico arsenalista.

"Gostamos de grandes desafios e não tememos ninguém. Temos um grande respeito pelo Estrela Vermelha, mas estaremos destemidos e com coragem para tentar ganhar", disse ainda Carlos Carvalhal.

Igualmente presente na antevisão do encontro, o central Paulo Oliveira garantiu que a equipa está "confiante" de que poderá ser bem-sucedida, no jogo inaugural da prova.

"Vamos tentar vencer ou levar um bom resultado", deixou escapar o defesa do Braga, sinal de que um empate não será encarado como desfecho negativo.