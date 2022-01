Carvalhal: "Entradas? Só da nossa quinta, de um lote para outro"

Treinador do Braga ironiza sobre o mercado antes do jogo com o Moreirense. Tenerife insiste em González

Carlos Carvalhal encara com tranquilidade o fecho do mercado de transferências de inverno. Na antevisão do jogo de domingo, com o Moreirense, o técnico arsenalista até brincou quando questionado se ainda esperava a chegada de reforços. "Entradas? Só dentro da nossa "quinta", de um lote de terreno para o outro. Não temos falado disso. Se sair alguém... será compensado com a prata da casa", frisou. Porém, o treinador admite alguma venda de última hora: "Para o Braga, como para qualquer clube do Mundo, as saídas são sempre uma possibilidade".

Após o triunfo em Alvalade, o Braga volta a casa e espera dar sequência. "As vitórias ajudam no crescimento das equipas. Lembro que estamos a meter jovens num contexto nada fácil, para ganhar jogos e não a entrar com resultados confortáveis", realçou.