Carvalhal: "Estamos no intervalo e vamos tentar discutir o resultado"

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, considerou que a vitória por 1-0 sobre o Rangers é uma pequena vantagem e salienta que a equipa vai para a Escócia para vencer.

"Vale uma pequena vantagem. Vamos para Glasgow para tentar ganhar. Estamos no intervalo e vamos tentar discutir o resultado", avançou o técnico arsenalista.

Na análise ao encontro, Carlos Carvalhal salientou que a equipa esteve bem na primeira parte. "Fizemos um golo, bola ao poste, golo anulado. Podíamos ter conseguido um segundo golo, diante de um Rangers que não fez um remate à baliza. Tiveram posse de bola na sua linha defensiva. Queriam, penso eu, não correr riscos em transição. A nossa equipa foi inteligente, soube interpretar o momento da pressão e combater a posse de bola, com equilíbrio. Somos a equipa mais jovem, que jogou contra a maior experiente. Houve uma evolução muito grande. Estamos aí para as curvas", referiu.

O treinador dos minhotos abordou também o jejum de Al Musrati até aos primeiros minutos do jogo, devido ao Ramadão. "É uma situação recorrente no mundo inteiro. Os muçulmanos respeitam o jejum. Ontem, o jogador do Villarreal que marcou estava em jejum. Neste momento, só consegue comer a partir das 20.05 horas. Vamos encontrando a melhor forma de gerir. Vamos tentando gerir da melhor forma a situação", justificou.