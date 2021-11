Carvalhal: "Fizemos uma primeira parte de excelente nível"

JN Ontem às 22:57 Facebook

O treinador do Braga mostrou-se bastante satisfeito com a exibição da equipa na vitória sobre os búlgaros do Ludogorets, por 4-2, na quarta jornada da Liga Europa.

"Fizemos uma entrada muito forte, ao nível do que temos feito. Entrámos fortíssimos e fizemos uma primeira parte de excelente nível, com muitos ataques e muitos remates. Apesar de termos feito quatro golos, poderíamos ter feito mais, pois tivemos várias oportunidades. Neste jogo, além dos quatro, tivemos mais seis ou sete oportunidades de golo, se calhar mais", começou por analisar o treinador dos arsenalistas.

E prosseguiu: "Fizemos, acima de tudo, um jogo muito bem conseguido, porque conseguimos o resultado. É um jogo de competição europeia, estamos num contexto muito complicado de jogos de três em três dias. A jogar numa linha vermelha, que são as 72 horas, onde os jogadores não recuperam totalmente e correm riscos de lesões, mas a equipa teve um comportamento espetacular. Fez o resultado, soube gerir".

Carlos Carvalhal não poupou elogios à equipa. "O 4-2 surgiu de um canto, mas não nos perturbámos com isso, pois fomos sempre uma equipa muito ameaçadora e estivemos mais perto do quinto golo do que eles do terceiro".

O técnico abordou também a gestão que procurou fazer do plantel. "Neste momento, vamos analisar os jogadores, ver os que estão em melhores condições para jogar no domingo. O nosso adversário [Benfica] teve mais dois dias de recuperação e mais dois dias de preparação, o que é significativo, ainda para mais nós a jogarmos na linha vermelha, mas não vamos abdicar do jogo. Vamos atirar-nos ao jogo para vencer, pois é essa a nossa mentalidade, mesmo sabendo que vai ser um jogo extremamente difícil".

Sobre o primeiro lugar no Grupo F, o treinador arsenalista anotou que, uma vez que estão em primeiro, "interessa olhar para o próximo jogo, que é a viagem ao Midtjlland, um campo muito difícil". "Apesar de termos ganho aqui 3-1, o adversário deu muita réplica e vamos procurar vencer para conseguirmos ficar apurados em primeiro lugar, que é o nosso objetivo", finalizou.