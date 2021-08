Carvalhal: "Frustrado? Só se tivesse empatado ou ganho com uma exibição paupérrima"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:49 Facebook

O treinador do Braga garantiu, este domingo, estar satisfeito com a exibição dos bracarenses no duelo diante do Vitória de Guimarães, que terminou empatado (0-0)-

"Houve bola na barra, no poste, grandes defesas... A existir um vencedor seria o Braga. O Vitória teve oportunidades em contra-ataques, nós desperdiçámos muitas oportunidades. Na segunda parte, jogámos no último terço, o Vitória reduziu o espaço a 30 ou 40 metros. É difícil jogar contar uma equipa que se fecha assim. Fizemos um grande jogo, queríamos dedicar a vitória aos adeptos, mas não foi possível", começou por dizer Carlos Carvalhal, garantindo não estar insatisfeito com os jogadores.

"Fiquei insatisfeito, mas muito satisfeito com os meus jogadores. Foi a melhor exibição da época. Frustrado estaria se tivesse empatado ou ganho 1-0 com uma exibição paupérrima, a dar pontapé para o ar. Fizemos um grande jogo, mas faltou a bola entrar", vincou.

Sporting de Braga e Vitória de Guimarães empatam (0-0), este domingo, em jogo da quarta jornada da Liga, disputado no Estádio Municipal de Braga. O embate entre os rivais minhotos deixou os bracarenses no sexto lugar, com os mesmos sete pontos do Boavista, enquanto os vimaranenses continuam em nono, com cinco.