Carvalhal não se cala e ficha clínica aliviada

Técnico dos arsenalistas, mesmo castigado, vai projetar o jogo com os leões. No plantel, Francisco Moura sai de isolamento e lesões baixam

Apesar de castigado por um jogo, na sequência da expulsão com o Marítimo (0-1), Carlos Carvalhal projeta nesta sexta-feira, em conferência de imprensa, o desafio de sábado (20.30 horas), em Alvalade, com o Sporting, da 19.ª jornada da Liga.

Como, de resto, os regulamentos o permitem, o treinador do Braga não se calará, abordando o reencontro com os leões, mesmo sabendo-se que no sábado estará ausente do banco, entregando a condução da equipa ao adjunto João Mário.