Carvalhal: "O resultado ajusta-se pelo que foram os 90 minutos"

Carlos Carvalhal, treinador do S. C. Braga, lamentou o golo do empate do Leicester (3-3), a acabar a partida,na quarta jornada do Grupo G da Liga Europa, mas considerou o desfecho justo.

"Foi um grande jogo de futebol, um jogo espetacular, até parece que jogámos com uma equipa de um campeonato secundário, mas, até há uma semana, era o primeiro classificado do campeonato inglês. Os nossos jogadores foram fantásticos na abordagem ao jogo, tínhamos a clara intenção de ganhar, fizemos uma primeira parte espetacular, fizemos nove remates, o Schmeichel fez defesas incríveis e o resultado ao intervalo podia ter sido outro, o que daria mais conforto", começou por analisar o técnico arsenalista, continuando: "Não me parece que tenhamos surpreendido o Leicester, estive a falar com o treinador deles, ele viu o nosso jogo com o Benfica e disse que já tinha gostado da nossa equipa em Inglaterra".

Carlos Carvalhar reconhece que na segunda parte a equipa "perdeu energia na frente", sobretudo com "Ricardo Horta, que teve uma lesão prolongada e o Iuri Medeiros também". "Temos um plantel curto e com a lesão do Gaitán não temos capacidade para, nas substituições, refrescar e dar mais velocidade ao ataque", acrescentou.

E prosseguiu: "O Leicester, com a entrada de jogadores frescos e de grande capacidade encostou-nos atrás, fizeram o 2-2, mas nós ainda tivemos força mental e física para o 3-2. Quando ninguém esperava, o adversário fez o 3-3. O resultado ajusta-se pelo que foram os 90 minutos, fomos melhores na primeira parte e eles foram melhores na segunda. A minha satisfação não é pelo ponto conquistado, mas pelo grande jogo que fizemos diante de um adversário de elevadíssimo nível, jogámos olhos nos olhos e sem qualquer receio".

"Não posso dizer que foi injusto, porque o adversário é de elevado nível, uma equipa muito poderosa, sempre boa. É uma satisfação grande ver a nossa equipa jogar a este nível e quem sabe se no próximo jogo não vamos ganhar no último minuto. Temos o apuramento nas nossas mãos, melhor teria sido ganhar hoje, estava praticamente definido, mas temos dois jogos para o garantir", finalizou.