Carvalhal: "O Sporting vai enfrentar um adversário complicado"

JN Hoje às 16:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do Braga deixa aviso aos leões e destaca ainda que a equipa orientada por Rúben Amorim estará menos desgastada fisicamente por não estar nas provas europeias. Sporting-Braga joga-se amanhã.

Na antevisão do jogo entre o Sporting e o Braga, amanhã, em Alvalade, o treinador da equipa minhota deixou um aviso aos leões, mesmo que o plantel arsenalista tenha sete jogadores indisponíveis. "A confiança é sempre a mesma. Temos um plantel onde depositamos demasiada confiança em todos os elementos". Por isso, não tem dúvidas: "O Braga será sempre o Braga a entrar em campo, o Braga que entrou em campo no Boavista e que entrará seguindo o lema de sempre: 100% de respeito, 0% de receio. Preparamo-nos muito bem para o jogo".

Carlos Carvalhal reconhece, contudo, que os leões estão menos desgatados por não estarem a competir nas provas europeias: "É justo dizer que [o Sporting] não está sobrecarregado com competições europeias. Nós, o F. C. Porto e o Benfica sentimos o peso durante a semana de ter jogado nas competições europeias, não só os clubes portugueses, mas também as grandes equipas europeias sentem. O Sporting não tem tido esta prova extra e tem-se apresentado com uma frescura muito grande e a praticar um bom futebol".

Mas isso não tira a ambição da equipa arsenalista. "Por outro lado, o Sporting vai enfrentar um adversário muito complicado, um adversário que defende bem, que ataca bem pois tem uma média de golos a roçar o excelente, uma equipa que gosta de competir para ganhar. Portanto, está em cima do tabuleiro de jogo todos os ingredientes para termos um bom jogo de futebol".

Neste jogo, o treinador do Braga não conta com Castro, Bruno Viana, David Carmo e Tormena (covid-19); Rui Fonte, Galeno e Moura (lesionados). O lateral Sequeira está em dúvida.