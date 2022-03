Carvalhal pede equilíbrio e olho na baliza do Mónaco

Miguel Pataco, no Mónaco Hoje às 20:06 Facebook

O treinador do Braga admite que a vitória, por 2-0, na primeira mão "dá confiança" para o jogo desta quinta-feira no Principado, mas garante ter a noção da responsabilidade que o valor do adversário exige. O objetivo é só um: chegar aos quartos de final da Liga Europa.

"A vantagem dá confiança, sim, mas temos a noção da nossa responsabilidade e do valor do adversário. O objetivo é abordar o jogo como se estivesse 0-0, com vontade de vencer. Temos de ter segurança a defender, mas queremos atacar e marcar golos. Isso faria com que fossemos bem-sucedidos e conseguíssemos chegar à fase seguinte, que é claramente o objetivo", assumiu Carlos Carvalhal na sala de Imprensa do Estádio Louis II.

O treinador dos monegascos assumiu que o clube tem de abordar o encontro com alguma cautela, apesar de precisar de dois golos para empatar a eliminatória. Carvalhal admitiu que gostava de saber o que vai na cabeça do rival.