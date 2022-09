Carvalhal: "Pela primeira vez Ronaldo precisa de apoio e muitos viram costas"

JN Hoje às 13:16 Facebook

Carlos Carvalhal, treinador português ao serviço do Al Wahda, saiu em defesa do internacional português.

"Ingratidão. Um dos melhores jogadores de todos os tempos, que sempre jogou com orgulho pela nossa seleção, no momento em que se calhar pela primeira vez, precisa de apoio... muitos viram as costas e só o criticam. Quem sabe hoje não corem de vergonha... Força Portugal, força CR7", escreveu Carlos Carvalhal no Twitter.

Portugal e Espanha defrontam-se a partir das 19.45 horas, no Estádio Municipal de Braga, num encontro da sexta e última jornada do Grupo A2 da Liga das Nações de 2022/23.