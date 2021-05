Carvalhal: "Poderia terminar a carreira hoje que me sentiria realizado"

JN/Agências Hoje às 18:56 Facebook

Na receção aos campeões da Taça de Portugal, na Câmara Municipal de Braga, o treinador Carlos Carvalhal salientou a alegria em ter vencido um troféu no clube do coração. "Sou de Braga e as pessoas que aqui estão é como se fossem familiares. Nunca pensei estar a viver um dia como este", afirmou.

Um dia depois da maior conquista dos bracarenses no panorama nacional futebolístico, o técnico de 55 anos não escondeu a emoção pela conquista e mostrou-se extremamente grato à equipa. "Sou um produto do trabalho e não do talento. Devo um grande obrigado a todas as pessoas do clube, porque me ajudaram a cumprir este sonho de conquistar algo pelo Braga. Devo muito aos meus jogadores, pelo entendimento da ideia, pela atitude e empenho excecionais", assinalou Carvalhal.

Além de salientar a óbvia importância do troféu para o Sporting de Braga, o treinador da equipa principal deixou ainda um desafio para o futuro. " Um dos grandes objetivos deste emblema é ter 20 mil adeptos, todos os jogos, a puxar pelo clube na Pedreira", referiu, antes de deixar patente um sentimento de dever cumprido. "Podia terminar a carreira hoje que me sentiria realizado".