Carvalhal recua na demissão e mantêm-se como técnico do Rio Ave

Carlos Carvalhal repensou a intenção de se demitir do comando técnico do Rio Ave, considerando que a saída dos Arcos teria dado uma má imagem ao futebol português. O anúncio da continuidade foi feito esta sexta-feira em conferência de Imprensa.

O treinador tinha ameaçado demitir-se na sequência da derrota com o Gil Vicente, para a Taça da Liga, que ditou a eliminação da prova, numa partida em que os responsáveis do clube foram muito críticos com a arbitragem.

Após algumas reuniões com o presidente do emblema vila-condense, o treinador surgiu esta sexta-feira ao lado dos responsáveis do clube, para manifestar a intenção de, afinal, continuar no cargo, considerando que a saída dos Arcos daria uma má imagem ao futebol português.

"Não quero estar a dar um significado grande à minha pessoa, mas uma saída de um treinador por estes motivos, que teria repercussão no estrangeiro, seria mau para o futebol português, a quem devo muito. Seria altamente lesivo», afirmou Carvalhal.

O treinador confirmou que tem recebido propostas da Turquia, Inglaterra, Arábia Saudita, Brasil e Estados Unidos, mas garantiu manter a vontade de continuar no Rio Ave, com quem contrato até ao final da época, e de juntamente com o plantel superar este incidente.

"Já tive oportunidade de falar com os jogadores, e acredito que isto os vai tornar mais fortes. Não é fácil fazer um 'reset' depois do que aconteceu, mas temos a capacidade de nos renovar perante as adversidades", afirmou Carlos Carvalhal.