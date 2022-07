Carvalhal sobre o futuro de Ronaldo: "No lugar dele, ia para o Bayern"

JN Hoje às 14:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Carlos Carvalhal, treinador português do Al Wahda, acredita que Ronaldo já tem o futuro definido e deixou a sua preferência sobre o próximo clube do craque: "No lugar dele, ia para o Bayern de Munique".

Numa entrevista à "Radio Marca", Carlos Carvalhal, técnico que trocou recentemente o Sporting de Braga pelo Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, comentou a indefinição em torno do futuro de Cristiano Ronaldo.

O treinador não duvida de que "Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes já têm uma decisão tomada", e para si o melhor destino para o internacional português seria a Alemanha.

"No lugar dele, ia para o Bayern de Munique. Iria para outro país, com a possibilidade de ser o goleador de outro campeonato e ser campeão europeu", justificou Carvalhal, que não crê na possibilidade de CR7 se mudar para o Atlético de Madrid.

Para o técnico, de 56 anos, Cristiano "é o número um" na lista dos melhores de sempre. "Pelé, Maradona, Eusébio, Messi e Ronaldo estão no domínio do sobrenatural. Cristiano Ronaldo ajudou Portugal a ganhar um Europeu e a Liga das Nações. Para mim, é o número um", disse.