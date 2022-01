Carvalhal suspenso por um jogo falha Alvalade

JN Hoje às 17:41 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou o técnico do Braga por "linguagem ofensiva e abusiva" para o árbitro da partida com o Marítimo.

O técnico de 56 anos falha, assim, a deslocação dos bracarenses ao terreno do Sporting, no sábado.

«Utilizou linguagem ofensiva e abusiva ao dirigir-se ao árbitro e dizer: 'Estás a brincar com esta m****? Vê lá abres os olhos e equilibras ao menos o jogo c******"; após a sua expulsão dirigiu-se ao quarto árbitro e disse: 'Vocês estão a gozar connosco c******? Mas o que é que eu disse? O que é que eu disse? Diz-me c******! F***-se, vão para o c******!'», pode ler-se no relatório, onde se informa que Carvalhal terá também de pagar uma multa de 1734 euros.