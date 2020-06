Carvalhal: "Tudo o que disser vai voltar-se contra mim"

JN Hoje às 00:15 Facebook

Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, mostrou-se bastante crítico da arbitragem de Luís Godinho, na derrota dos vila-condenses, em casa, frente ao Benfica (2-1), na 27.ª jornada da Liga, sem nunca mencionar o árbitro de Évora.

"Não me peça para comentar, nem quero perder tempo com isto. Não vou perder tempo com isto, não vou. Não vale a pena dizer, porque tudo o que disser vai voltar-se contra mim. Está analisado. Foi um típico jogo de campeonato português. Dividimos o jogo. Não há muito mais a dizer, agora que venham os programas desportivos, abram-se garrafas de champanhe e discuta-se. No futebol português já nada me surpreende", começou por dizer o juiz do encontro.

E prosseguiu com as críticas: "Vou ter de dizer isto: tínhamos o objetivo de chegar à final four da Taça da Liga e fomos atirados para fora dessa prova aqui mesmo neste estádio. Temos o objetivo da obter a melhor classificação de sempre do Rio Ave no campeonato e vamos tentar fazer os pontos se nos deixarem".

Bastante agastado, Carlos Carvalhal finalizou: "Estamos a fazer tudo dentro do campo para pontuar. Não quero entrar por aí [arbitragem]. Não sei se tudo o que disser tem justificação, em Portugal tudo tem duas justificações. Agora, abram-se garrafas de champanhe, soltem as opiniões. É disto que o povo gosta, isto é que é o combustível do futebol português. Agora, é pôr a malta a falar nos programas desportivos. Não vale a pena um profissional perder tempo com isto".