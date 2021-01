Carvalhal: "Vamos apostar tudo para vencer a Taça da Liga"

JN Hoje às 22:09 Facebook

Carlos Carvalhal, treinador do S. C. Braga, considerou que a equipa fez por merecer a vitória, esta noite de quarta-feira, na meia-final frente ao Benfica.

"O Braga queria muito ganhar este jogo. Fez 100 anos por estes dias e queríamos muito dar esta prenda aos nossos adeptos que, infelizmente, não podem estar aqui presentes", começou por salientar o técnico arsenalista, abordando de seguida a partida: "Foi um jogo muito difícil, contra uma equipa de top, das melhores que temos no nosso contexto, com uma grande qualidade, mas creio que fizemos um grande jogo e chego ao final do jogo com a sensação de que ganhámos bem".

E continuou: "Uma primeira parte em que houve oportunidades de um lado e do outro, uma segunda parte em que, se calhar, tirando uns cinco ou dez minutos, nunca perdemos o controlo do jogo, conseguimos fazer o segundo golo, mandámos duas bolas ao poste, uma na primeira metade, outra na segunda. Chegámos ao final com a sensação de que justificámos a vitória".

Carlos Carvalhal falou também da entrada do avançado Paulinho. "O Paulinho vem de uma paragem e não sabíamos se ele ia estar disponível, mas ele disse que gostaria de estar no banco e achámos que se fosse necessário entraria, mesmo sem treinar. Esteve muito bem, aliás o bom comportamento não foi só dele mas da equipa toda".

Sobre a final com Sporting, o treinador dos guerreiros anotou que a equipa terá menos um dia de recuperação. "Vamo-nos preparar da melhor forma, também estamos habituados a isto pelo contexto que estamos a viver desde o início da época. Não é desculpa. Obviamente que gostaríamos de ter mais tempo, mas vamos apostar tudo para vencer a Taça da Liga. Viemos com lugar marcado até sábado e queremos muito vencer", rematou.