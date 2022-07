Carvalho voa para sucesso inédito mas não derruba dragão solitário e líder do GP Douro

José Pedro Gomes Hoje às 21:37 Facebook

Corredor da Glassdrive-Q8-Anicolor venceu pela primeira vez na carreira um contrarrelógio. Liderança do GP Douro Internacional continua com José Neves, o único ciclista da W52/F.C. Porto que pôde manter-se em prova.

Sucesso inédito para António Carvalho (Glassdrive/Q8/Anicolor), que aos 32 anos, muitos deles dedicados à modalidade, conseguiu a primeira vitória da carreira num contrarrelógio. O corredor natural de Santa Maria da Feira bateu os principais favoritos à conquista do crono de ontem, em Resende, completando os 29 quilómetros do trajeto em 45.05 minutos, numa performance que lhe valeu a subida ao segundo lugar da geral, agora a 15 segundos do líder da corrida José Neves (W52/ F.C. Porto).

O camisola amarela, que é o único representante da equipa, não foi além do sétimo tempo neste exercício individual. Ainda assim, o corredor dos dragões mantém uma vantagem que pode ser preciosa para disputar hoje, na última etapa em Lamego, a vitória na prova, pois além da sombra de Carvalho, todos os outros rivais estão a mais de um minuto.

Neste contrarrelógio, ficou aquém das expetativas a prestação de Rafael Reis (Glassdrive/Q8/Anicolor), campeão nacional da categoria, que não foi além do quarto melhor tempo, com mais 13 segundos que o vencedor. Em sentido inverso, Luís Gomes teve uma excelente participação, e ficou a um escasso segundo da vitória do dia. Joaquim Silva (Efapel) fechou o pódio da etapa. As decisões da corrida acontecem hoje na etapa final (148 km) em Lamego.

Dragões reduzidos

Depois da notificação emitida anteontem pela AdoP (Autoridade Antidopagem de Portugal) para a suspensão preventiva de oito ciclistas, no âmbito da operação "Prova Limpa", a W52/F.C. Porto decidiu retirar quase toda a equipa deste GP Douro Internacional, deixando apenas em prova José Neves, um dos corredores que não foram sancionados pelo organismo.

Adriano Quintanilha, responsável máximo da equipa azul e branca, revelou que os atletas que estavam na prova só receberam a notificação sábado de manhã, e apesar de considerar a decisão "injusta" garantiu que a W52/F.C. Porto "não ia quebrar a lei". "Foi algo que nos custou, porque acreditamos na inocência dos atletas e sabemos que na equipa nunca fizemos nada ilegal. Mas, ao competir, podíamos piorar a situação. Temos tudo preparado para agir na Justiça para que a verdade venha ao de cima", disse.

Ecos

Amarela especial

José Neves partiu para este crono com a sua camisola amarela assinada por todos os companheiros de equipa impedidos de continuar em prova devido à suspensão da ADoP. "Deu-me uma força especial sentir o apoio deles com mais este pequeno gesto. Quero ganhar por eles", disse o líder da prova.

Carvalho estratega

António Carvalho, vencedor do contrarrelógio, usou uma estratégia com duas bicicletas diferentes durante a prova, começando com uma máquina mais talhada para as subidas, e trocando-a, a meio do percurso, pela "cabra" habitualmente usada nesta vertente.

António Carvalho

Glassdrive/Q8/Anicolor

"Depois de tantas vezes ser segundo, é uma alegria vencer um contrarrelógio. Não vai ser fácil bater o José Neves no último dia. Certamente que a equipa terá uma estratégia, quer seja eu ou um colega a lutar pela vitória"

José Neves

W52/F.C. Porto

"As sensações não foram as melhores. Queria muito discutir a vitória na etapa e aumentar a minha vantagem, mas não tive um bom dia. Continuo na frente e resta-me dignificar as cores da W52/F.C. Porto no último dia com o apoio de todos"