Casa cheia para a chuva de estrelas do ténis no Estoril

A Bíblia diz que Deus criou o Mundo em seis dias e ao sétimo descansou. Criado pelo ser humano e não por uma divindade, o ténis apresenta-se como um dos desportos mais bonitos que existe - sempre dentro da normal subjetividade - e, a partir de hoje, o maior evento desta modalidade realizado em Portugal vai fazer as delícias dos milhões de fãs. Sim, o Estoril Open está de regresso aos courts do Clube de Ténis do Estoril, com um cartaz verdadeiramente cintilante.

Voltando a Deus e ao contrário do que ele fez... quem não descansou à sétima edição foi a organização do torneio, que reuniu uma lista de craques de fazer inveja. Do canadiano Félix Auger-Aliassime (9.º do ranking), passando pelo britânico Cameron Norrie (10.º) e ainda Diego Schwartzman (15.º) e Pablo Carreño-Busta (19.º) - este último venceu a edição de 2017 - todos eles chegam à terra batida lusa com os estatutos de top-20.