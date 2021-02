JN Hoje às 19:27 Facebook

A casa do presidente do S. C. Braga, António Salvador, foi vandalizada na madrugada desta terça-feira, algumas horas depois de ter sido consumado o negócio que levou Paulinho para o Sporting e fez chegar à "pedreira" Borja e Sporar.

Quando acordou, pela manhã, o presidente do S. C. Braga deparou-se com algumas paredes da sua habitação grafitadas.