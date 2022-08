JN Hoje às 13:50 Facebook

A casa de férias de Nuno Borges, internacional cabo-verdiano e jogador do Casa Pia, quase ardeu nos incêndios na Guarda, na aldeia de Valhelhas.

Vera Soares, mulher do atleta, publicou um vídeo nas redes sociais com várias imagens do incêndio na Guarda.

"No meio de tanta desgraça e desta enorme calamidade que está a assolar a nossa aldeia, só me resta dizer obrigada. Aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos sapadores e aos bombeiros", escreveu.