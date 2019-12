Casa de Nélson Semedo assaltada antes do Barcelona-Real Madrid

Hoje às 15:42 Facebook

O internacional português encontrava-se em estágio num hotel da Catalunha para o clássico na tarde desta quarta-feira (19 horas) quando a sua residência foi alvo de roubo.

Segundo adiantou a Cadena SER, os assaltantes invadiram a casa do lateral direito do Barcelona por volta das 13 horas portuguesas - 14 em Espanha -, em mais um episódio do género a afetar futebolistas.

Nos últimos tempos, em Espanha, foram assaltadas as casas do treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, e os jogadores Casemiro e Morata, numa vaga que também já chegou a Portugal.

Na semana passada, assaltantes invadiram a casa de Otávio, quando o médio portista estava a jogar frente ao Feyenoord, na Liga Europa, tendo os mesmos sido surpreendidos pela esposa do futebolista brasileiro.