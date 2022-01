Casa de Renato Sanches assaltada durante jogo do Lille

JN Hoje às 18:44 Facebook

A casa do internacional português Renato Sanches, do Lille, foi assaltada na terça-feira, quando o jogador disputava a partida da Taça de França, da qual foi eliminado pelo Lens, depois de falhar um dos penáltis que decidiu o vencedor.

O médio ficou sem dinheiro, relógios e outros objetos valiosos, tendo apresentado já queixa às autoridades gaulesas.

Vários futebolistas têm sofrido uma onda de assaltos às suas residências, com Renato Sanches a ser a mais recente vítima.

Pouco antes do final do ano, também outro internacional luso, João Cancelo, foi alvo de um assalto à residência quando se encontrava em casa com familiares, tendo sido alvo de agressões. Também o benfiquista Nicolás Otamendi foi assaltado na madrugada de 13 de dezembro quando se encontrava em casa.