Casa de Thomas Muller assaltada enquanto jogava com o Barcelona

No dia em que celebrou 33 anos, o avançado alemão Thomas Muller recebeu uma prenda indesejada: enquanto saboreava o triunfo frente ao Barcelona (2-0), para a Champions, a residência que possui em Otterfing, no estado da Baviera, foi assaltada. Os ladrões levaram dinheiro, joias e outros bens.

Titular e utilizado durante os 90 minutos, na vitória em casa, do Bayern de Munique, frente ao Barcelona, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Thomas Muller acabou por juntar um sentimento agridoce ao triunfo, no balanço de um dia em que celebrava 33 anos de idade.

Sensivelmente à hora em que terminava, em Munique, o encontro com os catalães, a casa que o avançado possui em Otterfing, no distrito de Miesbach, estado da Baviera, foi alvo de assalto. A Polícia local adiantou que após ter sido dado o alerta, uma patrulha avistou no local pelo menos dois infratores não identificados que, contudo, conseguiram escapar por um jardim existente nas proximidades. Apesar do reforço das operações de busca, as autoridades não conseguiram localizar nenhum dos assaltantes.

PUB

Na altura do furto, não se encontrava ninguém na propriedade. De acordo com as autoridades policiais, os ladrões levaram dinheiro, joias e outros bens, de valor elevado, mas não especificado.