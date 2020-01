Hoje às 14:47 Facebook

Depois de um caso ocorrido no início da semana em Braga, o clube encarnado denunciou novo episódio de vandalismo em poucos dias

A Casa do Benfica em Matosinhos foi vandalizada esta quarta-feira, divulgou o Sport Lisboa e Benfica, através do site oficial do clube.

É o segundo episódio de violência nesta semana, depois de o espaço dos encarnados, em Braga, também ter sido atacado e sofrido estragos.

"Apedrejamentos, pinturas com frases de ódio, assaltos e até tentativas de incêndio", denuncia o Benfica, que fala de uma "série de ataques que passaram impunes" e que, esta semana, já causou estragos, em Braga e Matosinhos. No primeiro caso, a delegação das águias na capital minhota já foi vandalizada por sete vezes desde a inauguração, enquanto no que se refere à matosinhense já tinha havido quatro ataques do género.